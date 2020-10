Come gestire un’impresa di montagna e il francese turistico: due corsi gratuiti della Camera di Commercio

Come gestire un’impresa di montagna? 20 ore di francese intensivo per il turismo. Sono le due iniziative formative gratuite volte al rafforzamento della capacità di accoglienza del territorio, proposte dalla Camera di Commercio di Cuneo.

Il primo modulo di lezioni per la gestione di imprese montane consiste in 20 ore di formazione specifica per stimolare la tipicizzazione dell’offerta, mentre il secondo di lingua francese ( di 18 ore ) per migliorare la capacità di accoglienza nei confronti dei visitatori d’Oltralpe.

Si svolgeranno tra novembre e dicembre in orario serale, con inizio tra le 18 e le 19, a cadenza settimanale. I giorni e gli orari definitivi saranno scelti in modo da soddisfare le esigenze degli iscritti. Inoltre, nel caso emergessero esigenze particolari da parte degli iscritti, sarà possibile fruire di parte delle lezioni in modalità on line.

Il corso si svolgerà a Saluzzo presso la Fondazione Bertoni, nella ex Caserma Musso, in piazza Montebello.

A chi sono rivolti i corsi?. Ad operatori turistici, gestori e potenziali gestori delle cosiddette Porte di Valle previste dal progetto T(o)ur , gestori di impresa ricettivo-ristorativa, guide ed accompagnatori, addetti alle informazioni turistiche, negozianti di produzioni tipiche.

L’obiettivo è di rafforzare l’accoglienza del territorio incluso nel progetto Terres Monviso T(o)ur: Saluzzese, Valli Po, Bronda, Infernotto, Varaita, Maira, Grana e Stura, qualificando gli operatori tramite la formazione mirata alla conoscenza dell’offerta e dei servizi a disposizione dei turisti, delle opportunità per i diversi target di utenza, con una introduzione al territorio francese aderente al progetto Terres Monviso.

Vi sarà un focus sull’attività di promozione sul web, di gestione della clientela, di relazione con agenti di viaggio professionisti.

I corsi sono gratuiti, finanziati nell’ambito del progetto Alcotra.

Per partecipare occorre l’iscrizione online sul sito www.formont.it. Si clicca su preiscrizioni e poi sul centro di Peveragno, scegliendo il corso dall’elenco e compilando i campi richiesti. In alternativa si può richiedere il modulo di iscrizione al Formont Peveragno all’indirizzo mail cfp-peveragno@formont.it.

Le iscrizioni scadono venerdì 5 novembre. Numero di posti è limitato e le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Per informazioni e iscrizioni: Formont scarl – Centro di Peveragno. telefono 0171/338997; e-mail cfp-peveragno@formont.it; sito internet www.formont.it