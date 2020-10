A Moretta, concluso il corso di lettura per insegnanti in biblioteca

La biblioteca comunale “B. Millone” di Moretta ha aderito al progetto promosso dalla Regione Piemonte con la Fondazione Compagnia San Paolo e il Sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano: “Per leggere insieme…”. Il corso di formazione gratuito ha visto la partecipazione di numerosi insegnanti delle scuole dell'infanzia e della primaria non solo di Moretta, ma anche provenienti da Cavour, Carmagnola, Vigone. La prima lezione, con Caterina Ramonda, era stata svolta presso la sala al primo piano della biblioteca all’inizio del mese di marzo con la presentazione di magnifici libri per bambini, ricchi di stimoli.

"Il corso era poi stato sospeso - spiega la consigliere alla cultura e biblioteca Manuela Millone - a causa dell’emergenza sanitaria, a data da destinarsi. Mercoledì 7 e 14 ottobre il percorso di formazione è ripartito presso la sala polivalente con tanto di applicazione, di tutte le misure anti-covid, distanziamento, triage, mascherina, indispensabili per svolgere l’incontro. Il secondo e terzo incontro con Elisa Dani ha portato all’acquisizione di alcune tecniche di lettura ad alta voce. Tra prove un po’ timide da parte delle insegnanti, titubanti e timorose, gli incontri hanno dato vita (in poche battute) a letture con impostazione della voce, tono, velocità e sentimento".

Durante questi incontri è emerso che la lettura rivolta ai bambini necessita di espressione, sentimenti e voce sicura e adattata alla situazione, per rendere più di interessante e accattivante una nuova avventura scritta su un libro. Conclude Millone: "Ora non ci resta che provare a scuola queste tecniche per affascinare i bambini e ragazzi alla sana e interessante la lettura, magari in biblioteca a Moretta: frequentare la biblioteca è come andare al luna park perchè è sufficiente farsi catturare dalla bellezza delle vicende e il gioco è fatto. La fantasia e l'immaginazione fanno diventare un libro un grande amico di nuove avventure. Ringrazio Elisa Dani e Daniela Ramonda per gli ottimi consigli e le utili tecniche di lettura".