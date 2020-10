Moretta, Scuole: pronto il progetto per l’adeguamento antisismico dell’Infanzia

Nuovo passo avanti nei cantieri per la riqualificazione degli edifici scolastici di Moretta. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per l’intervento di miglioramento sismico della scuola dell’Infanzia di via Pallieri. Il plesso risale ai primi anni ‘90 e, pur dimostrando di essere ancora in ottimo stato, necessita di una serie di lavori di ristrutturazione per adeguarlo alle nuove e più stringenti normative in materie di antisismica.

"Si tratta complessivamente di un’operazione dell’importo di circa 300 mila euro – spiega il sindaco Gianni Gatti – di cui oltre 208 mila di lavori. Il resto sono progettazioni e altri oneri. È importante avere questi progetti nel cassetto da presentare i diversi bandi regionali, per essere pronti quando si entra in classifica per il finanziamento. Presto presenteremo anche il progetto di adeguamento sismico relativo all’edificio che ospita la scuola primaria, in via Roma".