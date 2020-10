Il campione Andrea Cerrato torna nell'Atletica Fossano '75

Dopo due anni vissuti con la prestigiosa società Riccardi Milano, Andrea Cerrato torna a vestire la casacca bianco-blu firmata Atletica Fossano. Un ritorno a casa per il fossanese che è cresciuto nel campo di Santa Lucia, da sempre seguito dai tecnici Sergio Ansaldi e Alessandro Boasso che lo hanno portato per ben 7 volte sul podio dei campionati italiani nelle specialità di decathlon, salto in lungo e 400m.

“Sono felice e orgoglioso di tornare in famiglia - dichiara Andrea - In questi due anni con la Riccardi ho vissuto esperienze fantastiche e ho potuto confrontarmi con dei grandi campioni. Ci tengo a ringraziare la società milanese per l’opportunità che mi è stata data e non vedo l’ora di affrontare una nuova stagione sportiva con i colori bianco-blu.”

Per Cerrato l’atletica è molto più di uno sport, è passione, è tradizione: già il nonno Carlo e poi il padre Emilio correvano in pista fin dalla giovane età.

“Mio papà è il mio primo tifoso, qualche volta viene al campo ad allenarsi e mi segue in tutte le trasferte; nonno Carlo è stato uno dei soci fondatori dell’Atletica Fossano e anche se non può essere presente segue tutte le mie gare e i miei risultati.”

Un grande in bocca al lupo ad Andrea per la stagione ormai alle porte.