Bra: completata la rete fognaria di strada Gerbido

Nelle settimane scorse sono stati completati i lavori per la realizzazione di un collettore fognario per le sole acque reflue domestiche in strada Gerbido, che potrà così garantire un ordinato smaltimento degli scarichi delle abitazioni del circondario. Pertanto, tutti i proprietari di fabbricati siti nell’area che non abbiano ancora provveduto al collegamento con la rete fognaria pubblica sono invitati a presentare entro il 31 dicembre 2020 un’istanza di allacciamento alla SISI (il gestore del servizio, tel. 0173.440366) e una richiesta di autorizzazione alla rottura del suolo pubblico al Comune di Bra, utilizzando l’apposito modulo che si trova sul sito www.comune.bra.cn.it nella pagina dedicata ai Lavori pubblici.

Si ricorda che la normativa regionale impone per finalità igienico-ambientali che tutti gli scarichi civili canalizzabili in meno di 100 metri debbano necessariamente essere collegati alla rete fognaria pubblica.

Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio tecnico comunale al numero 0172.438346 o alla mail lavoripubblici@comune.bra.cn.it.