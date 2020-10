A Bastia la premiazione del concorso "Sacrario di San Bernardo" dedicato alla Resistenza

Anche quest’anno il comune di Bastia Mondovì commemora e mantiene vivi i principi ideali della Resistenza con il tradizionale concorso per le scuole "Sacrario di San Bernardo".

La cerimonia, che a maggio era stata rinviata a causa dell’emergenza Covid, si svolgerà sabato 24 ottobre alle 10.30 sulla piazza della biblioteca comunale.

La premiazione si svolgerà in forma ridotta, al fine di rispettare tutte le norme imposte per il contenimento del Covid-19, saranno presenti quindi le insegnanti delle classi che hanno partecipato con elaborati grafici e letterari con un paio di alunni, in rappresentanza dei colleghi.

Il sindaco Paolo Crosetti, giustamente, intende assicurare la distanziazione ed evitare assembramenti.

La commissione di esame, formata da Ambrassa, Billò, Garavagno, Rocca e presieduta dal vice sindaco Giuseppina Viglione, ha assegnato primi premi alle classi elementari di Magliano Alpi ed a seguire alla classe delle Medie di Ceva ed alle classi di Carrù, delle Medie ed Elementari, nonché alle classi elementari di Bastia.

I temi del concorso

“Ottant'anni fa l'Italia entrava in guerra. Provate a rintracciare ricordi di quei drammatici cinque anni fra chi li visse da vicino o ne porta le conseguenze”; “Notizie sull'impegno nella lotta partigiana di personaggi significativi del nostro territorio”; “Narra, eventualmente anche con foto, disegni, fumetti o video, episodi della lotta partigiana in Langa”; “Dalla Resistenza alla Costituzione Repubblicana. Soffermati su alcuni punti che ti sembrino particolarmente significativi ed attuali”.