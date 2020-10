A Beinette 12 casi di positività al Covid-19, ma si teme possano essere il doppio

In aumento i casi di contagio nel comune di Beinette.

Al momento sono 12 le persone residenti positive al Covid-19, ma a causa di alcune problematiche relative alla difficoltà nel tracciare i nuovi casi, i dati potrebbero essere molto diversi.

"Purtroppo il dipartimento di prevenzione dell'Asl Cn1 sta registrando grandi difficoltà nel tracciare e contattare tutti i nuovi casi positivi sul territorio" - informa il sindaco Lorenzo Busciglio - "Questo significa che alcune persone contagiate vengono informate tardivamente con il conseguente rischio di una diffusione più facile del virus".

Sul numero dei contagiati il primo cittadino chiarisce: "Attualmente la piattaforma Covid segnala 12 casi positivi residenti nel nostro comune, ma il dato reale potrebbe essere ben più preoccupante (indicativamente più del doppio)".

Ancora una volta, come nel corso di tutta l'emergenza sanitaria, il sindaco fa appello al senso di responsabilità dei suoi concittadini per tutelare la salute di tutti: "Vi chiedo di fare la vostra parte, non solo seguendo le regole previste a livello nazionale e regionale, ma anche chiedendo ai propri famigliari (soprattutto ragazzi), amici e conoscenti di seguirle scrupolosamente. Siamo in un momento cruciale per evitare di cadere in un secondo lockdown: evitiamo ogni contatto che non sia necessario al di fuori del gruppo dei conviventi. Per qualsiasi chiarimento o informazione io e l'amministrazione comunale restiamo a disposizione".