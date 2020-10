A Cuneo le prime luci natalizie: in via Roma iniziato il montaggio delle luminarie

A Cuneo, stamattina 21 ottobre, in via Roma sono iniziati gli allacci e il montaggio delle luci di Natale.

Un piccolo segnale di voglia di normalità, in vista di un Natale che si preannuncia, però, tutt'altro che normale.

Giorgio Chiesa, presidente di WeCuneo, associazione afferente a Confcommercio, sulle iniziative che accompagneranno il lungo periodo che precede le festività, ammette che al momento non c'è nulla di programmato. "E' il segno della volontà, nostra e del Comune, di tenere viva la città in un momento difficile. A parte l'illuminazione dell'asse centrale e di alcune vie cittadine, però, non possiamo progettare nulla, perché le cose cambiano di giorno in giorno. C'era l'idea delle casette in piazza Europa o della carrozza in via Roma, come l'anno scorso, ma per ora è tutto fermo".

Verso fine novembre - come ogni anno - è previsto l'allestimento del grande albero in piazza Galimberti, così come dovrebbe iniziare il periodo di apertura domenicale dei negozi, per lo shopping natalizio. Ma, in questo 2020, si naviga davvero a vista, senza possibilità di fare previsioni di alcun tipo.