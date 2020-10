Bra: a novembre nuove piantumazioni di alberi da parte del Comune

Un'iniziativa per un futuro sempre più green: è questo l’obiettivo del Comune di Bra che nel mese di novembre ha messo in agenda nuove piantumazioni di alberi.

Un modo per tutelare, salvaguardare e promuovere il suolo urbano, soprattutto in alcune zone dove gli alberi sono seccati. Magari partendo dalla centralissima via Aldo Moro che presenta ben tre esemplari di piante che, purtroppo, non possono più assolvere alla naturale funzione di assorbimento delle emissioni di CO2.

Ora il giardino è più spoglio e manca anche l’ombra alla panchina prediletta dai lettori di buoni libri, ma l’attesa sta per finire.