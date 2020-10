Bra, finisce con l’auto giù dalla scalinata che porta sull'ala della Rocca

Una brutta disavventura, finita fortunatamente senza più gravi conseguenze, quella che questa mattina (mercoledì 21 ottobre), intorno alle 11, è occorsa a un uomo classe 1935, che a bordo del proprio Suv Chevrolet ha prima percorso una via contromano, quindi è entrato nella zona pedonale posta sull’ala della Rocca, dopodiché, superato lo stretto passaggio presente tra i vasi posti a protezione della stessa, evidentemente alla ricerca di una via d’uscita, ha imboccato per errore la scalinata che scende dalla stessa, fermandosi comunque a pochi scalini dalla sommità.



Fortunatamente nessuno si è fatto male e il mezzo è stato quindi rimosso dal carro attrezzi fatto intervenire dai militari dal Comando Carabinieri braidese intervenuti sul posto.