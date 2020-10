Cecilia e Mattia: l’appello all’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per tutte le future mamme

“È per noi una notizia bellissima! Saremo molto contenti se altri Ospedali prendessero come esempio l’Ospedale di Cuneo”. Commentano così Cecilia e Mattia, una coppia dronerese di giovani sposi con un bimbo piccolo ed ora una nuova creatura in arrivo! Cecilia è una delle mamme (in totale circa una trentina) che, sostenuta dal marito Mattia, ha voluto esporsi attraverso una lettera presentata quasi tre settimane fa all’URP di Cuneo e successivamente visionata dagli organi competenti.

Il parto è per la donna uno dei momenti più emozionanti, ma anche più difficili da affrontare. L’avere accanto il proprio compagno, la propria compagna o comunque un altro forte legame rappresenta un supporto assolutamente non trascurabile. L’emergenza Covid ha avuto ripercussioni negli Ospedali anche in questo ambito, in particolare sulle disposizioni riguardanti la presenza dell’accompagnatore durante il travaglio, il parto ed il post-partum. All’Ospedale Santa Croce di Cuneo, infatti, nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia chi accompagnava la donna poteva accedere soltanto in sala parto a travaglio inoltrato e rimanere, sempre in sala parto, con la mamma ed il bimbo nelle prime due ore successive alla nascita. Non era consentito quindi l’accesso in reparto durante i giorni di degenza della mamma e del piccolo. Due ore di presenza consentite naturalmente anche dopo il parto cesareo durante il quale però, a prescindere dal Covid-19, l’ingresso in sala operatoria per ragioni di sicurezza non è comunque possibile.