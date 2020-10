Ceva affronta il post alluvione, il sindaco Bezzone: "Danni ingenti, chiediamo con forza il sostegno delle istituzioni"

A poche settimane dell’alluvione dello scorso venerdì 2 ottobre, il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, si rivolge alla popolazione per tracciare un bilancio in questa delicata fase di ripartenza: “Cari concittadini devo ammettere che questo 2020 ci sta mettendo a dura prova e le emergenze si susseguono in modo imbarazzante. Come se non bastasse fronteggiare un nemico subdolo come il Covid-19, ecco manifestarsi un’esondazione che per rapidità e volumi non ha precedenti. Fortunatamente nell’evento calamitoso non abbiamo registrato feriti o ancor peggio vittime. Tuttavia i danni sono ingenti e chiediamo con forza, alle istituzioni di ogni ordine e grado, un sostegno economico che ci permetta di ripartire”.

In mezzo al fango e alla distruzione si cerca di riconquistare un po’ di normalità grazie anche all’aiuto di moltissimi volontari arrivati a Ceva per prestare soccorso.

“In circa una settima/10 giorni abbiamo cercato di riportare la città ad una condizione che ci consentisse, per quanto possibile, di riappropriarci della nostra quotidianità. A tal proposito un sentito e sincero grazie a tutti i volontari, rappresentati dalle squadre Aib, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e comuni cittadini provenienti da ogni luogo. Questa è la parte bella e pulita dell’Italia che non si risparmia, pur di portare aiuto al prossimo.” – commenta Bezzone che aggiunge – “Un grazie di cuore, al ministro Fabiana Dadone, al sottosegretario Roberto Morassut, agli europarlamentari Gianna Gancia e Pietro Fiocchi, ai parlamentari Marco Perosino, Enrico Costa, Monica Ciaburro, Chiara Gribaudo, Flavio Gastaldi, al presidente Alberto Cirio, agli assessori Marco Gabusi, Fabio Carosso, Elena Chiorino, ai Consiglieri Franco Graglia, Paolo Bongioanni, Maurizio Marello, Ivano Martinetti dell’amministrazione regionale, al presidente Federico Borgna e all’assessore Pietro Danna di quella Provinciale, a sua eccellenza il Vescovo di Mondovì Monsignor Egidio Miragoli, per averci fatto visita prendendo consapevolezza di quanto accaduto. Un ringraziamento per il sostegno economico alla Fondazione CRC, alla Fondazione Specchio dei Tempi del La Stampa, al Comune di Rive d’Arcano nella persona del Sindaco Gabriele Contardo. Grazie alla Prefettura di Cuneo in particolare alla dott.ssa Rancurello, ai dirigenti, ai funzionari ed ai dipendenti in genere delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali. Grazie in ultimo, ma non per importanza, ai miei colleghi di tutta l’amministrazione comunale e ai dipendenti di tutto l’apparato comunale di Ceva, per il lavoro svolto”.

L’amministrazione rimane a disposizione per eventuali segnalazioni di criticità e ricorda che dal sito web comunale si possono scaricare i moduli regionali per le richieste di indennizzo, che possono essere ritirati anche presso gli uffici comunali.

Il sindaco ricorda a tutti di conservare immagini e giustificativi delle spese sostenute a causa dell’evento calamitoso.