Ancora un crollo improvviso per uno dei vetri della pensilina del bus davanti ai licei cittadini, in corso Giolitti a Cuneo.

Non è, infatti, la prima volta. Ma non si tratterebbe di un atto vandalico, bensì di un cedimento autonomo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, chiamata da un cittadino che ha assistito alla scena. Stanno per intervenire i tecnici di Grandabus, per la pulizia dell'area e per valutare la situazione.

Non ci sono persone coinvolte.