Cuneo, "Di Piazza in Piazza" torna a scagliarsi contro il restyling di piazza Europa: "Opera nata vecchia ormai incongrua"

Ma l'associazione "Di Piazza in Piazza" continua a non dimostrarsi persuasa della bontà dell'opera - che definisce " il buco sotto piazza Europa " - , nonostante queste ultime modifiche, continuando a interpretarla come una " operazione dai contorni incerti e di dubbia utilità, ma di sicura distruzione dell'identità del luogo e del suo verde ".

"Se è vero che un’autentica guida politico-amministrativa si riconosce dalla capacità di leggere la realtà, di rispondere alle esigenze vitali dei cittadini e di proiettarsi nel futuro, che dire di un Sindaco che nell’attuale situazione di incertezza e preoccupazione in cui tutti noi siamo precipitati non trova di meglio che riproporre come un mantra, per l’ennesima volta, la cosiddetta “riqualificazione” di Piazza Europa? Che pensare di una maggioranza consiliare e di una giunta da cui non si leva una voce che si chieda se la imprevedibile situazione nella quale stiamo da otto mesi vivendo, che sta cambiando radicalmente la nostra vita in una direzione incerta e tutta da comprendere, non esiga di riconsiderare le priorità nei programmi politicoamministrativi e nella destinazione delle risorse, alla luce degli enormi problemi sociali, sanitari, economici che ci stanno davanti?"