Fratelli d'Italia saluta e ringrazia il questore Emanuele Ricifari: "Un eccellente servitore dello Stato, ha affrontato situazioni gravi presenti in città"

“Ringrazio profondamente Emanuele Ricifari per il suo costante lavoro a favore di Cuneo e per la sua continua disponibilità a confrontarsi con la cittadinanza e con le diverse forze politiche del territorio. Un grande in bocca al lupo per il suo prossimo incarico” dichiara Denis Scotti, Coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia di Cuneo.