Glocal Film Festival cerca documentari e cortometraggi Cuneesi per l'edizione 2021

In vista della 20a edizione del GLOCAL FILM FESTIVAL (che si terrà dal 11 al 15 marzo 2021 al Cinema Massimo-MNC di Torino) si aprono i bandi dei concorsi cinematografici riservati a documentari e cortometraggi realizzati da registi o case di produzione piemontesi, oppure girati in location del territorio regionale nell'anno in corso.



I film iscritti potranno ambire a concorrere nelle sezioni competitive Panoramica Doc (film del reale oltre i 30’ di durata) e Spazio Piemonte (cortometraggi di ogni genere fino ai 30') per aggiudicarsi rispettivamente il Premio Torèt – Alberto Signetto per il Miglior Documentario (2.500 €) e il Premio Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 €), oltre ad altri premi di categoria e ai premi dei partner.