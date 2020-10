La denuncia di Coldiretti Cuneo: "Il "via libera" alla carne finta inganna nove consumatori su dieci"

La carne finta inganna più di 9 italiani su 10 (93%) che non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Eurispes in riferimento al voto del Parlamento europeo sull’abolizione del divieto di definire “carne” qualcosa che non arriva dal mondo animale, ma che nasce da un mix di sostanze vegetali, spezie, coloranti ed esaltatori di sapore. I consumatori rischiano così di mettere nel carrello della spesa finti hamburger con soia, spezie ed esaltatori di sapore o false salsicce riempite con ceci, lenticchie, piselli, succo di barbabietola o edulcoranti grazie alla possibilità di utilizzare nomi come “burger vegano” e “bistecca vegana”, bresaola, salame, mortadella vegetariani o vegani con l’unico limite di specificare sull’etichetta che tali prodotti non contengono carne.