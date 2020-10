Proseguono gli incontri di "GrandUp!": si parla di Impact Finance

Giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 14.15, si terrà in modalità webinar l’incontro "La finanza a impatto incontra il territorio", secondo appuntamento del ciclo di eventi promosso dal progetto "GrandUp! Generiamo impatto sociale".

Durante il pomeriggio 15 rappresentanti di fondi d’investimento, fondazioni, banche e società di crowdfunding presenteranno le nuove opportunità offerte dall’Impact Finance, le regole per accedervi e gli strumenti disponibili. Il webinar è aperto a imprenditori sociali, startup, cooperative, enti locali e cittadini interessati al tema dell’innovazione sociale, per partecipare è necessario registrarsi su: www.grandup.org .

- Finanza a impatto: quali opportunità per la provincia di Cuneo? Un talk a più voci a cui prenderanno parte: Davide Ciferri (Cassa Depositi e Prestiti), Fabrizio Gramaglia (Finpiemonte), Marco Ratti (Intesa Sanpaolo), Aldo Guastella (Unicredit), Lorenzo Vinci (Banca Etica), Francesco Abbà (CGM Finance), Andrea Limone (PerMicro), Sara D’Aulerio (Sefea Impact), Marco Gerevini, (Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore), Laura Orestano (SocialFare Seed), Elena Casolari (OPES LCEF Impact Fund), Domenico Nesci (Partner LVenture Group), Stefano Rossi (LITA.co), Angelo Rindone (Produzioni dal Basso), Nawel Faysal (Starteed). I talk sono facilitati da Federico Maggiora, Fondazione Accademia Maurizio Maggiora;

- Question time dedicato a rispondere alle domande degli imprenditori sociali e dei partecipanti, divisi per aule virtuali tematiche;

«Questo secondo appuntamento, che segue quello dello scorso dicembre, ha l’obiettivo di creare sinergie virtuose fra chi genera impatto sociale, con il proprio lavoro di tutti i giorni, e chi ha la possibilità di supportarne l’attività, attraverso gli strumenti finanziari oggi disponibili» aggiunge Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. «Con il progetto GrandUP! vogliamo promuovere la conoscenza sui temi dell’innovazione sociale, accompagnare la nascita di startup e creare in provincia di Cuneo un ecosistema adatto alle imprese sociali. In corrispondenza con l’evento di giovedì, prenderà avvio la sottoscrizione di un memorandum di intesa tra soggetti pubblici e privati della provincia: un primo passo importante per promuovere insieme lo sviluppo di nuove progettualità, capaci di rispondere alle sfide sociali emergenti e potenziare i servizi offerti ai cittadini».