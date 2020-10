Rifreddo: la Regione Piemonte finanzia il parco giochi Armonia

Dopo i recenti finanziamenti per l’area mercatale e il rifacimento di via Roma per il comune di Rifreddo è arrivata una ulteriore buona notizia dalla Regione Piemonte. Infatti l’ente regionale ha comunicato al sindaco Cesare Cavallo che è stato finanziato il progetto di riqualificazione del parco giochi Armonia situato in piazza della Vittoria davanti alle scuole elementari. Si tratta di un intervento che andrà a rivoluzionare l’attuale conformazione dell’area per bambini facendola diventare completamente fruibile anche per le persone diversamente abili.

“Più in dettaglio - ci ha spiegato il primo cittadino - si tratta di un bando a cui avevamo partecipato alla fine della scorsa legislatura e che in prima battuta ci aveva visto piazzarci in graduatoria ma non ricevere contributi perché vi era una disponibilità finanziaria insufficiente. Fortunatamente il bando è stato rifinanziato dalla giunta Cirio ed il nostro progetto potrà così vedere la luce. Ovviamente siamo molto contenti della cosa perché da un lato ci consentirà di rinnovare la nostra principale area giochi e dall’altro consentirà finalmente anche ai bambini con delle difficoltà motorie di poter godere come gli altri di momenti di sano divertimento”.

Dal punto di vista progettuale il progetto presentato dalla giunta Rifreddese prevede l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, la realizzazione di un’area centrale in materiale anti-trauma, i basamenti e l’installazione di nuovi giochi ed anche una cartellonistica che ricordi l’inclusività dell’area giochi. Sul versante finanziario va, invece, fatto notare che si tratta di un investimento di circa 17mila euro di cui come dicevamo più in alto la metà sarà coperta dal finanziamento della Regione Piemonte.