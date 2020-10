Ciclismo: titolo di campione regionale Allievi a cronometro per Simone Mensa dell'Esperia Piasco

Nella foto i due campioni regionali entrambi della provincia Granda per la categoria Allievi – Simone Mensa e Cagnazzo Irene dell’ Alba Langhe Roero

Titolo di campione regionale Allievi per Simone Mensa dell'Esperia Piasco, secondo (alle spalle del friulano Musizza) nella cronoscalata svoltasi a Trontano (VB), valida appunto come Campionato Regionale per Allievi e Juniores.

Mensa, al suo primo anno nella categoria, è arrivato ad 8 secondi dal primo classificato (gara di 4,6 Km), prevalendo su tutti i "secondi anni" piemontesi.

Nono posto per Alessandro Bernetti e, nella categoria Juniores, 10° posto per Samuele Vergnano.

Con questo grandioso risultato si conclude la stagione 2020 della società piaschese, capace di portare a casa due campionati regionali strada e cronometro. Da ricordare anche i due titoli provinciali con Alice Magnaldi nelle Donne Esordienti e Gabriele Cerutti negli allievi.