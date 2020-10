Coopshop: il supermercato online per la tua spesa a casa

Nato da un'esigenza che, sempre più, s'è fatta largo nell'ultimo decennio, il supermercato online è la soluzione perfetta per chiunque non abbia la possibilità di andare a fare la spesa fisicamente, ma abbia comunque volontà di scegliere personalmente i prodotti da acquistare. L'apice dell'utilizzo della spesa online lo si è potuto vedere anche durante la fase del lockdown che ha colpito il nostro paese, a causa delle uscite limitate: l'utilizzo, però, della spesa online può venire incontro alle esigenze di chiunque, in qualsiasi contesto. In questo articolo andremo ad approfondire soprattutto la spesa online che può offrire il gruppo Coop, leader tra i supermercati in Italia, con il suo servizio CoopShop.

Supermercato online CoopShop - la spesa che non pesa

CoopShop è il servizio di supermercato online offerto da Coop, presente in migliaia di sedi in tutta Italia. Grazie a questo servizio sarà possibile acquistare tutti i prodotti presenti nel catalogo del supermercato comodamente da casa propria, potendo scegliere la modalità di consegna: in alcune regioni è possibile esclusivamente la consegna domiciliare, mentre in altre sarà possibile scegliere e ritirare la spesa completata direttamente presso il proprio supermercato di riferimento. La spesa online è veramente l'ideale per chiunque non abbia il tempo o la volontà di poter andare al supermercato fisicamente.

Come funziona la spesa online CoopShop

Accedere al servizio di CoopShop è molto semplice, e sarà possibile farlo da qualsiasi dispositivo tecnologico dotato di una connessione internet: dovrete accedere al sito ufficiale, dove potrete visionare un vero e proprio catalogo dei prodotti, con prezzi e descrizioni. Prima di cominciare ad acquistare, sarà importante registrarsi presso il sito ed accedere con le proprie credenziali: questo passaggio è fondamentale perché vi darà modo non solo di poter cominciare ad acquistare, bensì di tenere traccia di tutti i movimenti dell'ordine e di attivare le modalità di pagamento preferite per poter, di conseguenza, farsi spedire la spesa.

La scelta dei prodotti sarà veramente molto ampia: CoopShop offre un catalogo con più di 13 mila alimenti differenti, confezionati e freschi: non dovrete rinunciare proprio a nulla! Oltretutto sono presenti anche tutta una categoria di prodotti non alimentari ma facenti parte dell'igiene personale, dei prodotti per animali e molto altro ancora: trovare tutto quello che vi è necessario sarà semplificato dall'utilizzo di macro categorie, oppure utilizzando la barra di ricerca per trovare uno specifico prodotto. Man mano che prenderete gli ordini, i prodotti verranno accumulati nel carrello, che sarà costantemente aggiornato sia dei prodotti che del prezzo finale. Il pagamento potrà essere effettuato con diverse modalità, in modo da venire incontro alle esigenze e alle potenzialità di ogni cliente.

Sarà possibile pagare attraverso il circuito delle più importanti carte di credito, come per esempio Mastercard, Maestro e Visa, oppure sarà possibile direttamente pagare alla consegna - se concesso dalla regione in cui vi troviate. Avviato il pagamento, vi verrà richiesto di scegliere il giorno e l'orario per la consegna: il tutto vi verrà successivamente riconfermato con una e-mail riepilogativa al vostro indirizzo di posta. Nel caso in cui ci fosse un disguido o desiderereste cambiare il giorno e la fascia oraria di consegna, direttamente sulla e-mail di riepilogo vi verrà segnalato entro quale giorno sarà possibile modificare l'ordine: oltre quel momento, non sarà possibile apportare ulteriori modifiche. Scegliete la comodità e la semplicità di una spesa online, comodamente da casa vostra, proprio come se foste al supermercato: con CoopShop da oggi è possibile!