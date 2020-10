Suv compatto Citroën C3 Aircross: sicurezza, tecnologia e comfort senza eguali

Questa macchina è in grado di fornire ottime prestazioni sia qualora la si usi prevalentemente in città, sia per un suo utilizzo extraurbano in totale comfort, grazie anche alla presenza del navigatore Citroën Connect Nav , in grado di offrire aggiornamenti in tempo reale del traffico effettivamente presente sulle varie strade.

Grande spazio e comfort per Citroën C3 Aircross

Questa capienza può ulteriormente essere ampliata grazie alla presenza delle barre portatutto sul tettuccio della macchina, realizzato in vetro e collegato elettricamente in maniera tale da poter essere aperto qualora lo si desideri.

Con una lunghezza di poco più di 4 metri e un‘altezza di circa 1.6 metri, il Suv compatto Citroën C3 Aircross risulta la scelta ideale per coloro che hanno necessità di un ampio spazio dove poter riporre valigie o attrezzature: il suo bagagliaio infatti ha una capienza fino a 520 litri di volume, che sono in grado di aumentare fino a 1290 qualora venissero ripiegati i sedili posteriori.

Una tecnologia ineguagliabile

Uno degli aspetti che maggiormente stupisce del Suv compatto Citroën C3 Aircross è la sua grande tecnologia, mirata a ottimizzare l'esperienza di guida e di viaggio. In città, infatti, il Park Assist è in grado di fornire un valido supporto nelle manovre di parcheggio grazie anche al sistema di Top Rear Vision , che permette di avere una visuale posteriore di 180°, trasmessa sul display LCD di 7 pollici.

Il rispetto per l’ambiente

Da non sottovalutare sono infatti le attenzioni per l’ambiente, tema che soprattutto in questi ultimi tempi sta sensibilizzando sempre più persone e aziende per andare alla ricerca di soluzioni che permettono un minor impatto ambientale.

Non è da meno il SUV compatto Citroën C3 Aircross, che monta motori in linea con le normative Euro 6.2 mirate a ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 e al contempo ad una riduzione dei consumi di carburante.

Questo è possibile dalla presenza di diverse versioni, sia per quanto riguarda i Diesel BlueHDI S&S, disponibili sia nelle opzioni da 100, sia in quelle da 120 cavalli, sia per quanto riguarda il motore Pure Tech 100 o 130 S&S Benzina.