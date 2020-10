MondovìMusica: tutto pronto per la stagione concertistica fino a dicembre 2020

Sabato 24 ottobre si inaugura MondovìMusica, la stagione di concerti della Città di Mondovì in collaborazione con l’Academia Montis Regalis.

Come da felice consuetudine, anche quest’anno avemo un calendario concertistico di alto profilo e nel contempo trasversale, ovvero in grado di catturare l’interesse di un pubblico eterogeneo. La stagione musicale prevede complessivamente 12 eventi ed un concerto Off, tutti sul territorio cittadino.

Quest’anno l’attività è inevitabilmente condizionata dall’emergenza sanitaria in corso, che impone il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza nell’organizzazione di eventi con la presenza di pubblico. Allo stesso tempo, l’incertezza generata dall’evolversi della pandemia ha suggerito di suddividere in trimestri le fasi di programmazione, in modo da ridurre al minimo il rischio di cancellazioni. In virtù di questa strategia, la Fondazione Academia Montis Regalis presenta dunque gli eventi in calendario fino al mese di dicembre p.v.

I primi due concerti della stagione vedono protagonista l’Orchestra giovanile dell’Academia Montis Regalis con due programmi dedicati al repertorio del barocco tedesco, inglese ed italiano.

Si inaugura sabato 24 ottobre alle 16.30, nella Sala Ghislieri, con la direzione del cembalista Fabio Bonizzoni, che eseguirà con la giovane orchestra musiche di J.S. Bach, G. Muffat ed H. Purcell.

Stessa formazione ma altro direttore per il concerto del 21 novembre: sarà infatti la volta di Enrico Onofri, impegnato anche come violino solista.

L’appuntamento del 4 dicembre è invece dedicato ad Astor Piazzolla, nell’approssimarsi del centesimo anniversario della sua nascita. Saranno i Magasin du Café a farne rivivere le celebri atmosfere argentine.

La settimana successiva, il 21 dicembre, Orchestra e Solisti della Scuola Comunale di Musica sono convocati per il tradizionale concerto natalizio, occasione di festa e di scambi di auguri, con un repertorio di grande qualità, attentamente bilanciato fra musica colta e generi popolari.

L'alto livello artistico di questa programmazione, garantito da programmi di generi diversi ma sempre di assoluto valore, si coniuga con un potenziamento delle connessioni con la realtà locale, a partire dai musicisti stessi, non di rado provenienti dal Monregalese o comunque attivi in loco.

Uno degli obiettivi della stagione e più in generale delle molteplici attività dell'Academia Montis Regalis è infatti quello di estendere la cultura musicale al numero più ampio possibile di persone, diffondendo la sana abitudine di frequentare i concerti. In linea con tali premesse, agli allievi della Scuola Comunale di Musica verrà concesso l’ingresso gratuito a tutti i concerti.