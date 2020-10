Agricoltura, Bergesio (Lega) “Ungulati in crescita danni e incolumità a rischio, un problema enorme!”

“ La crescita dell’incidenza dei danni causati dagli ungulati nei confronti di agricoltori e allevatori è ormai preoccupante. Questi animali, che proliferano senza alcun controllo - in Italia cinghiali in particolare, sono passati da una popolazione di 900mila capi nel 2010 ai quasi 2 mln di oggi - con ricadute negative non solo sull’economia, ma sull’ambiente stesso e anche sulla salute pubblica, sono anche responsabili di gravi incidenti stradali che mettono a repentaglio l'incolumità degli automobilisti ”.

“L’obiettivo – ha concluso - è creare una filiera della carne da selvaggina che possa rappresentare, nell’ambito della strategia Farm to fork, un’opportunità di crescita per alcuni settori che in questo momento sono fortemente in affanno, come la ristorazione che non ha ancora goduto delle misure messe in campo a sostegno del settore dal ministro Bellanova”.