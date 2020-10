Mariano, Pd Savigliano: “Il sindaco non si è giocato la fiducia del partito, ma la fiducia deve essere meritata”

Serena Mariano è da poco stata eletta coordinatrice del circolo saviglianese del Partito Democratico. Prima donna a ricoprire questo ruolo, la Mariano è anche Consigliera comunale nella Maggioranza del sindaco Giulio Ambroggio. Una maggioranza che a ogni Consiglio sembra più spaccata. Cosa sta succedendo all’interno del gruppo? "Da quando siamo entrati in carica, ogni volta che il confronto si fa un po’ più “acceso” si parla irrimediabilmente di “spaccatura” - spiega la Consigliera -. Ma non è così. Del resto il sale della politica è proprio il confronto, e, perché no, anche lo “scontro” purché, alla fine, e come del resto è fin qui sempre successo, si arrivi a una soluzione condivisa”.

Oggi lei è diventata anche coordinatrice del circolo Pd di Savigliano, in generale cosa ne pensa il partito della situazione che è venuta a crearsi in Comune? “Cosa intende per situazione venuta a crearsi in comune? Se si riferisce alle “divergenze” emerse a seguito dell'adozione della delibera di giunta sui parcheggi blu o alla questione delle addette alla pulizie, premesso che sono vicende verificatesi prima della mia nomina, posso anticipare che se le questioni dovessero ripresentarsi, la nuova segreteria (che è ancora in via di formazione) avrà sicuramente modo di prendere posizione e di esprimersi. Per il resto ribadisco che “confrontarsi” non significa per forza “spaccarsi”.”

Ambroggio ha ancora la fiducia del partito e del centro sinistra? “Da qualche parte avevo letto che la fiducia è un capitale che si perde con una singola giocata. E' una frase che allora mi aveva molto colpito nella sua crudezza. Anche se non la condivido appieno, mi è in qualche modo tornata in mente quando mi ha fatto questa”

domanda. Il sindaco non ha perso nè si è “giocato” la fiducia del PD. La fiducia bisogna però meritarsela con gesti e fatti concreti, non si acquista nè si ottiene con le sole dichiarazioni.

Infine, la domanda che in tanti si stanno ponendo, il sindaco arriverà a fine mandato? “Purtroppo non ho la sfera di cristallo... e faccio presente che la maggioranza non è composta dal solo Partito Democratico.”