Monasterolo di Savigliano: quattro persone positive al Covid-19, solo una ospedalizzata

Siamo chiamati a nuovi sacrifici ma sono certo che nell'interesse della comunità tutti faremo la nostra parte, con la speranza che presto si trovino soluzioni adatte a contrastare questa malattia".

Il sindaco ha poi rassicurato sulle condizioni di salute delle persone contagiate dal virus. "Ho parlato personalmente con le persone ammalate che mi hanno rassicurato sulla loro condizione di salute, una è ricoverata in Ospedale per precauzione, mentre per gli altri la forma è lieve.