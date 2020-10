La Pizzeria “Il Boschetto” di Sanfront riparte con la sua collaudata ed apprezzatissima consegna a domicilio

Non lo è, perché di look down (ancora) non si tratta, ma sembra davvero un ritorno al recente passato, Un passato che in molti avevamo finto di avere già scordato.

E la Pizzeria “Il boschetto”, ufficialmente di Sanfront ma di fatto divisa quali a metà dalla linea di confine con Paesana, ancora una volta non si fa prendere di sorpresa.

“Per quanto riguarda il nostro tipo di attività le nuove prescrizioni attualmente in vigore dicono che è vietata la vendita di bevande al banco dopo le 18 (diverso è se si è seduti al tavolo), che il locale deve tenere un registro delle presenze e dei contatti di tutti i clienti che usufruiscono del servizio di ristorazione, che i tavoli non potranno ospitare più di 6 commensali e che il locale deve chiudere alle ore 24. Noi rimaniamo come sempre operativi e utilizzeremo tutti i metodi di prevenzione e igienizzazione del locale oggi a disposizione per garantire alla nostra clientela l’indispensabile sicurezza”.

A parlare così è Mauro Iaria, titolare della pizzeria “Il boschetto presso la quale – pur non essendo mai stati cancellati del tutto – tornano di strettissima attualità il cibo d’asporto), ma ancor più il servizio a domicilio, dedicato a chi invece preferisce la comodità di mangiare la pizza a casa sua.

Per prenotare l’uno o per l’altro servizio sarà sufficiente chiamare il 0175986026 oppure il 339.5420679.