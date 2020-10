Pian Munè di Paesana: rifugio a valle aperto tutti i giorni in completa sicurezza

Pian Munè, stazione invernale a capitale pubblico ed oramai affermata località turistica di Paesana non ha mai smesso di occuparsi della sicurezza dei suoi clienti.

Aperti tutti i giorni, ad attendere i palati più ghiotti ci sono sempre i piatti della tradizione locale e le polente. Il tutto da oggi accompagnato da una carta dei vini tutta rinnovata, come sempre attenta al territorio ed ai nettari locali.

Disponibili ad aiutare chi lo desideri ad organizzare ogni occasione, anche per la festa di compleanno, sempre in sicurezza con i tavoli per un massimo 6 persone ed il dovuto distanziamento di 1 metro tra non congiunti. E se si pranza in settimana il caffè è offerto.

Info e prenotazioni al numero 3286925406

E per approfittare delle promozioni sugli skipass, la biglietteria a Pian Munè è aperta tutti i sabati e le domeniche

dalle ore 10 alle 18, ma non dimenticatevi di portare con voi la vostra carta d’identità e, se già ne siete in possesso, la card. E ricordate: le promozioni scadono a novembre e se non siete residenti in Valle potete aderire anche on line su skipass/pianmune.it/.

Perché perdere questa magnifica opportunità?

Per maggiori informazioni sarà sufficiente visitare il sito www.pianmune.it