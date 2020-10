Saluzzo, 73 positivi, una cinquantina di ricoveri presso l’ospedale cittadino

Anche a Saluzzo aumentano i casi di positività al Coronavirus. L'ultimo aggiornamento sulla pagina facebook del Comune, di ieri, martedì 20 ottobre, segnala 73 positivi Covid, 110 in corso di isolamento, 333 quelli conclusi, 106 residenti guariti, 3 deceduti dall'inizio della pandemia e 2807 tamponi eseguiti.

Nell' ospedale cittadino polo territoriale Covid-19, ad oggi risultano ricoverati 46 pazienti in terapia semi intensiva. “Tutta la Medicina è piena” mentre 2 sono i ricoveri presso la Terapia intensiva, conferma Nicola Launaro, direttore del reparto.

"Da domani saranno 4 i letti disponibili per ricoverare persone da tutta la Provincia e a disposizione dell’Unità di Crisi. Come reparto e come attrezzature siamo in grado di gestire 10 posti letto che attiveremo in modo progressivo. Il problema in questa situazione e, con i malati critici della terapia intensiva, è di trovare il personale e di formarlo".