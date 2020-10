Savigliano, il Rotary Club celebra la Giornata Mondiale della Polio

Anche quest’anno il 24 ottobre sarà la Giornata mondiale della polio e come tutto il Rotary, il R.C.Savigliano si predispone a celebrarla.

Periodicamente, l’uomo si è trovato ad affrontare epidemie. Oltre a quella manzoniana, le recenti mucca pazza e aviaria, ebola e febbre gialla (ma già nel 400 a.C. peste Ateniese, 130 d.C. peste Santonina, 250 d.C. peste di Cipriano, peste Giustinianea, 1350 peste Nera, 1918 Spagnola, 1957 Asiatica, 1968 influenza di Hong Kong). Se si capisce il passato, si può avere il senso del futuro.

Il 25 agosto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la trasmissione della polio virus è stata ufficialmente bloccata pure in tutti i quarantasette Paesi della sua regione africana. Si tratta di un passo storico e vitale verso l'eradicazione globale, la massima priorità del Rotary. Da oltre un quarantennio, questo sodalizio combatte, infatti, la poliomelite, malattia infettiva che colpisce il sistema nervoso fino a non molti addietro presente pure quì. La sua prima descrizione è di fine 1700, diffusa in tutto il mondo. I pazienti sono di ogni età, ma a maggior rischio bambini d’età inferiore a cinque anni, immunodepressi, donne in gravidanza.

Nel 1979 il Rotary Club di Treviglio (BG) era stato il primo a combatterla con una campagna di vaccinazione nelle Filippine e l’acquisto per 500.000 dosi di vaccino del quale Albert Sabin, scopritore e pure lui rotariano, rinunciando ai diritti brevettuali aveva abbattuto i costi. Erano seguiti service del Rotary di Forlì, e nel 1985 il Rotary International ne aveva assunta l’iniziativa divenendo leader della Global Polio Eradication.

Suoi volontari, in collaborazione con OMS, Unicef, CDC e con i Ministeri dei paesi interessati, sono andati e vanno, di villaggio in villaggio, a somministrare il vaccino. Non sempre in aree sicure, talora zone di scontri armati, in qualche caso morendovi. Trasmesso da acqua o cibi contaminati, saliva e goccioline per tosse o starnuti, può avere effetti devastanti sui muscoli delle gambe, riduzione di capacità respiratoria, di parola, evolversi in paralisi.

Non esistono ancora farmaci di cura ma solo trattamenti sintomatici, e l’unica possibilità è rappresentata da prevenzione tramite vaccinazione. Rimane importante poi il mantenimento della sua copertura per evitare ritorni. La fondazione Bill e Melinda Gates si è impegnata per ogni dollaro raccolto dal Rotary nel mondo, a versarne due. Innumerevoli soci di tutto il mondo, contribuendo con circa 890 milioni di dollari per l’eradicazione in Africa e dimostrando tenacia e dedizione costante hanno raccolto fondi, immunizzato bambini, promossa la vaccinazione e sorveglianza. Dopo il vaiolo, si augurano, sarà la seconda malattia umana eradicata nel mondo.

Ora gli specialisti formati nell’Iniziativa rotariana per l’Eradicazione della Polio, stanno sostenendo anche una risposta al COVID-19. Le infrastrutture sviluppate per identificare la polio virus e le campagne d’immunizzazione, sono usate per proteggere le persone vulnerabili, in particolare nei Paesi in cui la polio è endemica. Dal Pakistan alla Nigeria, il programma attinge all’esperienza accumulata dopo anni di lotta ai focolai infettivi per sostenere le autorità di governo nella risposta al nuovo virus. A livello locale, intanto, distretti e club, da soli od in gruppi, si sono subito attivati a favore di ospedali e scuole.