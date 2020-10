Volley A2/F, Verso Sassuolo-Lpm Bam Mondovì, la "veterana" Simona Mandrile: "Avversario ostico...ma faremo di tutto per portare a casa la vittoria" (VIDEO)

Ha solo 21 anni, ma è già la "veterana" del Puma! Parliamo di Simona Mandrile, il secondo libero della Lpm Bam Mondovì. La giovane giocatrice di Villanova Mondovì è giunta in prima squadra nell'aprile del 2018, nelle fasi conclusive della prima stagione in Serie A2 della Lpm. Da quel momento Simona ha proseguito il suo cammino di crescita nel Puma, facendosi sempre trovare pronta a dare il suo apporto alla squadra e divenendo inoltre un esempio di impegno e umiltà.

Abbiamo raccolto le impressioni di Simona Mandrile nella settimana che conduce alla terza trasferta stagionale del Puma, quella in casa del Green Warriors Sassuolo. La squadra "Emiliana" non evoca ricorda felici in casa Lpm ed è la stessa pumina a spiegare il motivo ai nostri microfoni. Domenica, inoltre, la Lpm si troverà di fronte un'ex pumina che sta facendo molto bene a Sassuolo: la schiacciatrice Karola Dhimitriadhi. Gara da ex anche per Martina Bordignon. Ecco l'intervista con Simona Mandrile: