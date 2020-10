Investire in criptovalute: cosa sono gli Stablecoin

Sono numerosi gli investitori che intendono avvicinarsi al mondo delle criptovalute. Del resto è il nuovo mercato, che sta emergendo proprio negli ultimi anni e offre una forte volatilità. Proprio questo fattore rende particolarmente interessanti gli investimenti in criptovalute per gli investitori amanti del rischio: più le quotazioni di un qualsiasi asset oscillano nel corso del breve periodo e maggiori sono le oscillazioni dei prezzi. Questo è vero per le criptovalute, ma anche per qualsiasi altro asset scambiato nel mondo. Per poter accedere a questo importante mercato è però importante cominciare a conoscerlo. Partiamo dal chiarire cosa sono gli stablecoin , le criptovalute meno volatili e più stabili.

Puntare sulla stabilità o sulla volatilità?

Cerchiamo di comprendere due concetti contrapposti. La volatilità di un asset è data dal fluttuare delle sue quotazioni; più la volatilità è alta e maggiore è l’interesse che gli investitori a breve termine hanno in un asset. Questo vale soprattutto per quanto riguarda il trading online, che offre l’opportunità di guadagnare anche quando si “punta” su asset le cui quotazioni scendono. Ma la volatilità interessa anche chi investe acquistando una criptovaluta, o un qualsiasi altro asset. Il gioco sta proprio nell’acquistare oggi un bene le cui quotazioni sono scese, per rivenderlo nell’arco di uno o più giorni, non appena le quotazioni ballerine salgono, anche di poco. La stabilità è il concetto opposto; un bene stabile tende a mantenere il proprio valore nel tempo. Chi intende investire a lungo termine tende a prediligere questo tipo di asset. Si pensi ad esempio all’oro e alle sue quotazioni; certo, nell’arco di una settimana si notano movimenti in varie direzioni, se si considerano però periodi di tempo più lunghi, allora la quotazione dell’oro mostra un costante trend in ascesa.

Gli stablecoin

Con il termine stablecoin si intendono quelle criptovalute che tendono a mostrare una certa stabilità nelle loro quotazioni. Ovviamente ci saranno comunque periodi di alti e bassi, ma considerando il lungo termine stiamo parlando di valute stabili, con un valore che tende a mantenersi nel corso del tempo, senza eccessivi sbalzi verso il basso. Le criptovalute che possono essere considerate stablecoin sono ad oggi poche, considerando il fatto che nel mondo sono disponibili più di 1.000 criptovalute diverse. La loro stabilità si basa su basi che differiscono a seconda del caso. Tali basi sono essenzialmente di 3 tipi: ci sono criptovalute garantite da beni stabili, criptovalute sostenute da altre criptovalute, criptovalute stabili privi di garanzia.

Gli stablecoin garantiti

Come abbiamo visto il mondo delle criptovalute è molto variegato. Sono presenti sul mercato anche criptovalute che sono garantite da beni con un valore stabile. È questo il caso ad esempio dei Tether e dei Digix Gold. Si tratta di criptovalute che hanno caratteristiche molto simili a quelle di tutte le altre; contrariamente però a quanto avviene con i bitcoin, le due valute sopra citate sono emesse sotto diretta garanzia. Di fatto l’oro ne garantisce il valore, cosa che le rende molto più simili alle valute tradizionali. Ci sono anche stablecoin che sono sostenuti da altre criptovalute, come avviene con i Dai, che sono garantiti da Ethereum. Di fondo non si snatura l’essenza delle criptovalute, anche se questa modalità non consente di rendere effettivamente stabili questi stablecoin.

Stablecoin senza alcuna garanzia

Stiamo parlando di stablecoin che basano la loro stabilità sulla fiducia che un elevato numero di soggetti ripone in essi. Si tratta di una questione quasi filosofica, invece che economica. Di fatto però esistono criptovalute che hanno alle spalle ampie community alle spalle, che di fatto ne garantiscono la stabilità. È il caso dei Basecoin, o anche di Carbon. Si tratta comunque di una stabilità abbastanza aleatoria; in sostanza nel momento in cui la community che la sostiene dovesse “cambiare idea”, crollerebbe anche la criptovaluta appoggiata.

Le criptovalute diverranno valute comuni?

Non è facile oggi rispondere a questa domanda, bisognerebbe essere degli indovini per poterlo fare. Di fatto però lo stesso concetto di stablecoin porta le criptovalute, tutte, ad un livello superiore. Nate come bizzarra invenzione di un nerd, oggi queste valute virtuali hanno un peso significativo, anche se non sono ancora entrate in modo prepotente in vari mercati. Il passo per farle diventare valute a tutti gli effetti sarebbe quello di consentirne una maggiore diffusione; ad esempio permettendo alle persone di utilizzare queste valute per pagare un bene, di qualsiasi genere.