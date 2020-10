Sabato e domenica prossimi Mondiale ed italiano Flat Track a Boves

Nel prossimo week end scenderanno nuovamente in pista a Boves, in Frazione Fontanelle, i migliori specialisti del Flat Track, che si sfideranno a suon di staccate e derapate sul tracciato allestito dalla Two Off che, in collaborazione con il Moto Club Drivers di Cuneo, porterà in Provincia di Cuneo i migliori conduttori a livello internazionale e nazionale.

La manifestazione ha ottenuto, come quelle già disputate, il patrocinio del Comune di Boves e della Regione Piemonte, mentre il tracciato, che ha richiesto numerosi lavori per la sua realizzazione, voluta soprattutto da Claudio Becchis, è visibile percorrendo il doppio ponte di ferro che da Borgo San Dalmazzo porta verso la bovesana.

Abbiamo già avuto un “antipasto” della specialità nell’ultimo wek end di settembre, quando sono scesi in pista i protagonisti del Campionato Italiano e della Coppa Italia, mentre sabato prossimo andranno in scena, sulla pista lunga del TT, i piloti che si contenderanno il titolo mondiale e la domenica quelli in lizza per il titolo italiano.

Spettacolo ed emozioni non mancheranno sicuramente, motivo per cui gli appassionati di motociclismo sono invitati a fare una capatina in pista, anche solo per curiosità: non rimarranno sicuramente delusi.