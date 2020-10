Bra: lavori alla tettoia di piazza Giolitti, modifiche alla viabilità

Da lunedì 2 novembre prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria alla tettoia di piazza Giolitti, a Bra.



Per permettere l’intervento, il tradizionale mercato dei produttori si trasferirà sotto la tettoia in cemento lungo la piazza stessa. Già fin dall’allestimento e per tutto il periodo dei lavori, nell’area individuata e appositamente predisposta per il mercato vigerà il divieto di sosta, per preservare il nuovo fondo in ghiaia lavata, a garanzia di maggiore sicurezza e igiene.



Anche la viabilità sarà temporaneamente modificata, con l’istituzione del senso unico nel tratto compreso tra via Guala e via Allocco, con mantenimento dell'attuale corsia per chi arriva da via Trento e Trieste e, invece, obbligo di circumnavigare la piazza per i veicoli provenienti da via G.B. Gandino. Svolta a destra obbligata per chi arriva da via Montegrappa.



I lavori di manutenzione alla tettoia termineranno nel mese di gennaio 2021. La modifica alla viabilità sarà indicata da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio comunale Lavori Pubblici al numero 0172.438346 o alla mail lavoripubblici@comune.bra.cn.it.