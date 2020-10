Inaugurato il nuovo ufficio di rappresentanza della BCC a Castagnole Piemonte

L’iniziativa è frutto del dialogo costante e dell’intesa con l’Amministrazione comunale. Non a caso, l’ufficio della Bcc è ospitato al piano rialzato del Palazzo municipale, in via Roma 2. Di fatto, non si tratta di uno sportello tradizionale perché non può effettuare operazioni (nessun prelievo e nessun deposito, ad esempio), ma supporta l’offerta della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura in un’area dove la banca è già attiva attraverso le filiali di Casalgrasso, Pancalieri ed Osasio. A queste ultime è possibile rivolgersi per usufruire a pieno di ogni servizio bancario e finanziario (es. apertura conti correnti e dossier titoli, stipula mutui, richiesta prestiti, soluzioni assicurative ed energetiche e tanto altro).