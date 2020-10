Stufe a Pellet Italia: il riscaldamento conveniente, in un click

Tutti i 16 modelli in catalogo sono in pronta consegna, recapitati a casa del cliente in 48/72 ore. Acquistabili in pochi passaggi su www.stufeapelletitalia.com, con sconti del 40% e la possibilità di pagamento in forma rateale. È grazie a oltre 65.000 clienti soddisfatti che Stufe a Pellet Italia ha conquistato una posizione di primo piano nel settore, coniugando i vantaggi di un risparmio ecologico con l’alta qualità Made in Italy e prezzi convenienti, grazie alla vendita diretta.

Recentemente premiata nell’ambito di “Leader della Crescita 2021”, iniziativa de Il Sole 24 ORE e Statista che seleziona le aziende col maggior tasso di crescita del fatturato, Stufe a Pellet Italia ha venduto oltre 70.000 stufe.

Tra le prerogative della proposta ci sono pronta consegna, spedizione gratuita e pagamento anche rateale, grazie alla collaborazione con Soisy (marketplace dei prestiti tra privati). L’invio della richiesta avviene in pochi minuti. Non sono previste spese nascoste, è tutto riportato all'interno della rata mensile. In alternativa sono disponibili soluzioni di pagamento tradizionali: contrassegno, carta di credito e bonifico bancario.

Le stufe in catalogo sono autentici sistemi di riscaldamento di piccole dimensioni, del tutto programmabili, che dispongono di funzione crono (che fornisce accensione e spegnimento automatico).

Viene assicurato un riscaldamento omogeneo in tutta l’abitazione con un’unica stufa a pellet, sfruttando, ad esempio, prodotti canalizzati. Un’efficienza resa possibile dalla qualità completamente Made in Italy.

16 i modelli di stufe, riconducibili a tre categorie: stufe ad aria, stufe idro e caldaie idro. Tutti i prodotti hanno ricevuto 4 stelle nella certificazione Aria Pulita. Rispettano i migliori standard dal punto di vista della qualità di materiali e lavorazioni, implementando risorse tecnologiche all'avanguardia.

I prezzi sono competitivi, poiché il cliente ha il vantaggio di rivolgersi al produttore e non a un semplice rivenditore, e la spedizione è gratuita per tutte le destinazioni in Italia. La merce viene recapitata al cliente in 48-72 ore lavorative.