Al Caffè Letterario di Bra si legge “Un fiume di sguardi” di Bernardo Negro

Questo libro non è una biografia, non è una silloge e nemmeno un saggio, ma una dichiarazione d’amore alla sua terra. Perché Bernardo Negro, prima di essere un poeta, è un patriota, spinto dalla voglia di comunicare con Bra ed i braidesi, di trasmettere stati d’animo, maturità e passione.

Sono tante le storie raccontate e molti i personaggi che s’incontrano lungo il percorso segnato dalle rime in cui si evoca la vita, si scende nella profondità dell’anima e si guarda soprattutto a se stessi. Storie, ma anche descrizioni interiori di sensazioni intime ed emozioni trascinanti, come il sapore delle lacrime, la paura del mondo e delle sue tensioni, la dolcezza della verità o il suo contrario.

E poi c’è la lirica di un’arte viva, un atto di fede che dona ed eleva riuscendo a mettere in comunicazione i sentimenti a voce alta. Il libro ci fa guardare attraverso un presente di ponti, ora che collegano con il passato, ora che mettono in contatto con il futuro, sempre e comunque ben fissi sotto i nostri piedi. Tutto ciò che è intorno a lui diventa spunto per un’ode, bacio tra sogno e realtà.

È sempre più difficile trovare nelle librerie delle antologie come “Un fiume di sguardi”, che si compone di due volumi rivolti alle diverse generazioni di lettori e ad un’umanità da riscoprire e portare alla luce. Forse il modo migliore per assaporare questo libro è andare al parco della Zizzola. Nel cuore verde che domina la città di Bra si potrà capire fino in fondo lo spirito libero di cui sono intrise le sue opere. Come “Storie brave”, raccolta di espressione contemporanea messa in versi dal poeta braidese, che a 77 anni non smette di stupire.