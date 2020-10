Positività al Covid tra il personale di pediatria all'ospedale di Savigliano: ricoveri ordinari sospesi per qualche giorno

Un caso positivo al Covid-19 è stato riscontrato tra il personale del reparto di pediatria all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Come confermano dall'Asl Cn1, in seguito al contagio ci sarà una sospensione per qualche giorno dei ricoveri ordinari per controlli con tamponi su tutto il personale per precauzione, ma non tra i pazienti.

I paziente ricoverati al momento sono pochi, ma se si rendesse necessario potrebbero essere dirottati per qualche giorno all'ospedale di Mondovì.