Venti nuovi aspiranti volontari soccorritori iniziano il tirocinio sulle ambulanze del Gruppo di Clavesana

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, che fa parte dell'Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), ha dato il via al percorso di tirocinio pratico protetto per 20 nuovi aspiranti volontari soccorritori.

Il tirocinio si svolgerà anche in ambulanza, in affiancamento a personale esperto. I 20 nuovi aspiranti volontari, dopo un’adeguata formazione, hanno infatti superato sia l’esame teorico sia pratico.

Una volta terminato il tirocinio di 100 ore, gli operatori otterranno la certificazione dell'“Allegato A”, riconosciuta dalla Regione Piemonte, che abilita all’attività di soccorritore volontario.

Al momento i nuovi volontari sono già in possesso dell’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero, per il supporto delle manovre da compiere in caso di arresto cardiaco.

"Una boccata d’ossigeno per la nostra Associazione – spiega il presidente Maurizio Arnaldi – Ma non è sufficiente.

Chiunque volesse, in qualsiasi momento, diventare volontario per l’emergenza, piuttosto che per il trasporto interospedaliero o per dialisi e dimissioni, può farlo mettendosi in contatto tramite la nostra email info@gvsa.it o telefonando allo 0173-750880».

Di questi 20 futuri volontari soccorritori non tutti rimarranno alla Pubblica Assistenza di Clavesana. Alcuni, dopo il tirocinio, faranno poi parte delle associazioni Anpas Volontari Valli Monregalesi di Villanova Mondovì e della Croce Bianca di Ceva.

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana è nato nel 2011 dall’unione delle due storiche Pubbliche Assistenze: “Gruppo Volontari Servizio Ambulanza di Carrù” e “Volontari del Soccorso di Farigliano e Piozzo”. Grazie a questa unione l’Associazione è cresciuta, incrementando il numero di servizi e rendendo alla popolazione prestazioni sempre più qualificate ed efficienti.

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana può contare sull’impegno di circa 200 volontari grazie ai quali, nell’ultimo anno si sono svolti oltre 4.900 servizi, quali: emergenza 118, trasporti ordinari con ambulanza per dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento a visite, anche con mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.