Cuneo, due Covid-positivi nella primaria dell' "Andrea Fiore": nuovo stop alle lezioni

Nuovo stop alle lezioni - questa volta per le classi della scuola primaria e secondaria - dell'istituto "mons. Andrea Fiore" di Cuneo, dopo la scoperta di due casi di positività proprio in altrettanti classi della primaria.

Le lezioni si interromperanno a partire dalle 14 di oggi (giovedì 22 ottobre). Contestualmente, verrà applicata una sanificazione straordinaria dei locali.

Se le classi della primaria dovranno attendere fino a lunedì 26 ottobre per riprendere le lezioni in presenza, quelle della secondaria rientreranno invece come di consueto già domani (venerdì 23 ottobre).