Savigliano, anche all’Arimondi Eula si parte con la Dad al 50%, classi prime in presenza

Anche all’Istituto Superiore Arimondi Eula di Savigliano dalla prossima settimana si parte con al Dad al 50%, escluse le classi prime che saranno in presenza.

“Ci organizzeremo secondo l'ordinanza regionale - spiega il dirigente scolastico Luca Martini -. Stiamo definendo in questa fase le modalità organizzative”.

All’interno dell’Istituto per fortuna non si sono registrati nuovi casi positivi. “Ritengo sicuramente preferibile per gli studenti la didattica in presenza - aggiunge Martini - anche se devo prendere atto che l'epidemia deve essere contenuta con tutti i mezzi a disposizione. A scuola ci siamo organizzati in modo scrupoloso per tutelare alunni e docenti. I trasporti rappresentano indubbiamente una criticità. Anche i comportamenti nella vita quotidiana e nei momenti di divertimento devono essere più responsabili. All'interno della nostra scuola devo dire che gli alunni si comportano bene e seguono le regole. Di questo li ringrazio”.