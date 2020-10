Cuneo Volley, prelazione d’ingresso ai “Tifosi”: tutte le istruzioni per gli spettatori della prima in casa con il Siena

Domenica 25 ottobre alle ore 18.00 la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo debutterà in casa con l’Emma Villas Aubay Siena a porte semi aperte con posti limitati, come indicato da Dpcm e protocollo Fipav.

Tutti coloro che sottoscriveranno un pacchetto “Tifosi” entro le ore 12.00 di venerdì 23, avranno il posto garantito per la prima giornata casalinga dei cuneesi, seguendo le istruzioni che riceveranno tramite e-mail in seguito all’iscrizione sulla piattaforma online www.tifosi.live

Come da protocolli, per evitare assembramenti, domenica la biglietteria rimarrà chiusa.



Pertanto, al netto degli ingressi riservati ai tifosi, Sabato 24 dalle ore 10 alle ore 13 verrà aperta la prevendita obbligatoria presso la biglietteria del Palazzetto dello sport di Cuneo, fino all’esaurimento delle disponibilità.



Il biglietto avrà prezzo unico di 10 euro con gratuità per i minori di 14 anni e le persone con disabilità, che dovranno ugualmente munirsi del biglietto in prevendita nelle modalità sopra descritte per avere accesso alla partita, in caso contrario non saranno fatti entrare.



Il giorno della partita i cancelli verranno aperti alle ore 17 e chiuderanno definitivamente alle ore 17.45 senza eccezioni. Coloro che non dovessero presentarsi entro l’orario prestabilito, sebbene in possesso di un titolo d’ingresso non potranno più accedere al palasport.



Gli spettatori dovranno quindi presentarsi ai cancelli con:

- temperatura inferiore ai 37.5 °C



- privi di sintomi influenzali



- indossando la mascherina



- mantenendo le distanze di sicurezza dagli altri partecipanti



- muniti dell’autocertificazione compilata e del biglietto, consegnati entrambi al momento della prevendita.



Una volta entrati all’interno del palazzetto, si verrà accompagnati alla propria postazione numerata, che non si potrà assolutamente scambiare con nessuno e dalla quale non sarà possibile alzarsi durante la partita, senza aver ricevuto il permesso dal responsabile della propria sezione di tribuna.



Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento e nel rispetto di tutti ecco le Regole di comportamento da rispettare:



1. INGRESSO E USCITA SPETTATORI

Tutti i partecipanti dovranno entrare dall’ingresso principale mantenendo sempre 1mt di distanza tra una persona e l’altra e una volta all’interno non potranno muoversi in modo indipendente nella struttura.







2. TITOLO D’ACCESSO



Ogni spettatore potrà entrare solo se in possesso di regolare biglietto ritirato in prevendita e autocertificazione compilata che attesti di non avere avuto sintomi riconducibili al Covid-19 e di non avere avuto contatti stretti con persone affette o probabilmente affette dal virus.







3. CONTROLLO TEMPERATURA



Il personale addetto rileverà la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore o uguale a 37.5 °C.







4. MASCHERINA E ALTRI DISPOSITIVI IGIENICI



Tutti gli spettatori dovranno indossare correttamente la mascherina dall’arrivo ai cancelli d’ingresso, durante tutta la manifestazione, fino all’uscita dal palazzetto.



Il personale addetto vigilerà sull’applicazione delle misure relative al distanziamento e all’uso della mascherina, chi dovesse essere ripreso più volte per atteggiamenti scorretti, sarà allontanato. All’interno della struttura saranno predisposte diverse postazioni con prodotti per l’igienizzazione delle mani.







5. POSTI ASSEGNATI



Tutti gli spettatori dovranno assistere alla manifestazione restando seduti al proprio posto, evitando gli spostamenti, anche minimi rispetto al posto a loro assegnato.



I posti garantiscono adeguato distanziamento, anche tra congiunti.







6. BAR



Attivo servizio bar con prenotazione e consegna dell’ordine al posto. Vietato introdurre cibo o bevande personali.







7. SERVIZI IGIENICI



Per accedere ai servizi igienici sarà necessario rivolgersi al personale di servizio.







8. FUMO



Non sarà possibile uscire dall’impianto per fumare.







9. FOTO E SALUTI



Non sarà possibile avvicinarsi a giocatori e staff tecnico al termine della partita.







10. NORME DI SICUREZZA



Rimangono attive tutte le norme di sicurezza normalmente in vigore al Palazzetto non inerenti il Covid-19.