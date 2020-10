Monia Garavaglia terza a cronometro in provincia di Verbania

Monia Garavaglia si è classificata terza al primo Trofeo Comune di Trontano in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La cronoscalata si è corsa domenica 18 ottobre era una cronoscalata. Era lunga 4,6 chilometri ed era gara valida per assegnare il titolo di campionessa regionale piemontese a cronometro tra le donne Juniores.



A vincere è stata l'atleta di casa Francesca Barale che ha concluso la prova in 12 minuti e 36 secondi alla media di 21,882 chilometri orari. Garavaglia si piazzata in terza posizine a soli 48 secondi dalla vincitrice.



Per lei si tratta del primo podio stagionale.