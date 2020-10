Nuova Europa League e scommesse antepost

La terza giornata della cinquantesima edizione Uefa Europa League si terrà giovedì cinque novembre. Si contenderanno in ben 24 partite, 48 squadre tra cui tre italiane: Milan, Roma e Napoli. Se le tifate oppure se siete sicuri degli esiti e dei risultati, potete trasformare questa vostra capacità di analisi e pronostico in un'attività a vostro vantaggio. Ritorniamo infatti a parlare di betting sportivo online e lo facciamo con i migliori siti scommesse esteri con licenza maltese. Qui non trovi solo ottime quote per il Milan, le altre due squadre italiane, le estere ma anche piattaforme che offrono bonus, promozioni e tantissimi servizi.

Scommesse antepost nell'Europa League: cosa sono

Per qualsiasi campionato nazionale e competizione internazionale di calcio troverete due tipi di calendari con quote anticipate: per le partite e per chi vince ad esempio la nuova Europa League.

Parliamo delle scommesse antepost, uno schema tipo è l'elenco di tutte le squadre che partecipano alla competizione con quote diverse. L'ordine con cui vengono messe e il valore della vincita vengono scelti seguendo criteri tecnici e strategici.

Le scommesse antepost di fine campionato e Uefa ce l'hanno tutte le piattaforme di betting sportivo, ognuna con esiti previsti diversi. Quindi, accanto alla classifica generale potreste trovare schemi differenti basati sulla corsa o sulla possibile vittoria di diverse squadre.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur è una squadra inglese allenata da José Mourinho, ha ottenuto otto Copper d'Inghilterra e diversi trofei internazioni, due Coppe Europa League. Il 5 Novembre alle 18.55 giocherà contro il Ludogorets (squadra bulgara). Nella seconda giornata di gironi ha perso in trasferta contro Anversa (1 a 0).

In tutte i calendari antepost generali è posta come prima squadra con una quota che non supera i nove punti moltiplicatori. 1Bet, Campobet, Fezbet, Librabet inseriscono una quota fissa tra i 7 e 8 punti moltiplicatori. Precede di due posti il Milan dove la maggiorparte dei Bookmaker ha inserito anche 10 punti.

Arsenal

L'Arsenal, seconda squadra inglese, il 5 novembre giocherà contro Molde FK, alle ore 21.00. Nella seconda giornata di gironi E.L ha vinto contro Dundalk (squadra irlandese Premier Division) tre a zero con partita in casa.

Nelle scommesse Antepost di 1Bet, Campobet, Fezbet e Librabet come seconda squadra scelta e una quota che non supera mai gli 8 punti.

Solo 1Bet, bookmaker specializzato nelle scommesse handicap asiatico, ha applicato una quota 8.00. Se fate scommesse multiple sportive, potete optare per più di una squadra vincitrice seguendo gli altri schemi a gruppo.

FC Milan, nelle quote antepost, è al secondo o terzo posto

Milan e Napoli sono favorite tra il secondo e terzo posto, terzo o quarto posto a seconda della scelta dei bookmaker. C'è infatti chi già nella classifica generale, inserisce la squadra rosso nera come seconda scelta nelle scommesse antepost al posto dell'Arsenal. I bookmaker che finora abbiamo elencato hanno scelto il terzo posto per la squadra italiana, le quote applicate superano i dieci punti, chi offre più vincita al momento è 1Bet con 11.00.

Il Milan ha vinto nella seconda giornata di gironi tre a zero contro Sparta Praga. Nella terza e quarta giornata si scontrerà con Lilla.

Napoli

Vediamo adesso il Napoli, come abbiamo detto al terzo posto e con una quota che supera quella del Milan. Al momento infatti, si totalizza su cinque bookmaker scelti 15 punti di vincita, 17 su 1Bet.

Il Napoli ha vinto in trasferta 1 a 0 nella seconda giornata di gironi Europa League. Giocherà contro il Rijeka il 5 novembre e il 26 novembre.

Leicester City FC

Concludiamo con il Leicester, terza squadra inglese, ha vinto due a uno contro AEK (squadra di Atene). Questo mese nelle due giornate di girone giocherà contro Braga. Per tutti i bookmaker finora analizzati è la quinta scelta nella tabella generale Antepost con quote a 15 punti.