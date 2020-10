Modifiche alla viabilità nel centro di Bra nella mattinata di sabato 24 ottobre

Sabato 24 ottobre il centotreesimo Giro d’Italia toccherà Bra.

La tappa Alba-Sestriere vedrà infatti i corridori percorrere la statale 231 fino alla rotonda di Crociera Burdina per poi innestarsi sulla provinciale 7 che verrà percorsa fino alla cima della salita del Bergoglio nel Comune di Cherasco e dirigersi alla volta di Marene. L’ingresso nel territorio braidese della carovana è previsto per le 11,22 circa e dovrebbe concludersi per le 11,40.