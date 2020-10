Alba: il Teatro Sociale “Giorgio Busca” posticipa la stagione e rimborsa gli spettacoli annullati durante l’emergenza sanitaria

L’Assessorato alla Cultura e il Teatro Sociale “Giorgio Busca” erano al lavoro sulla prossima stagione e sulla selezione degli spettacoli in cartellone, la conferenza stampa di presentazione era infatti stata fissata per sabato 7 novembre 2020.

Visto il perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, l’aumento esponenziale dei contagi sul territorio e la conferma delle restrizioni per il settore dello spettacolo, che prevedono la presenza in luoghi chiusi di un massimo di 200 spettatori, si è deciso di posticipare la ripartenza nel 2021 puntando alla realizzazione di una stagione ridotta da febbraio a maggio, ma ricca di spettacoli di qualità e di nomi conosciuti nel panorama teatrale nazionale.

L’Assessorato alla Cultura ha quindi deciso di rimborsare i tre spettacoli di prosa della stagione 2019/2020 che non sono andati in scena (Misura per misura, Non è vero ma ci credo, Se devi dire una bugia dilla grossa) a cui si va ad aggiungere anche il concerto di Stefano Bollani, in quanto la limitazione attuale dei posti e l’onere economico dell’evento non ne consentono il recupero. Resta invece l’intenzione di riprogrammare lo spettacolo “Neanche il tempo di piacersi” con Marco Falaguasta, che era in programma per la festa della donna e che verrà inserito nel nuovo cartellone.

In tempi brevi saranno comunicate, attraverso gli organi di stampa, i social del Teatro (Instagram e Facebook) e la news-letter, le modalità di rimborso dei biglietti e degli abbonamenti rimasti in sospeso.

Si ricorda che gli uffici del Teatro Sociale sono sempre aperti dal lunedì al venerdì e sono disponibili a rispondere alle richieste degli spettatori sia telefonicamente al numero 0173 292470 sia via mail scrivendo a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it