Consorzio Monviso Solidale: Gianpiero Piola è il nuovo presidente del CdA

Dopo due votazioni, in cui era richiesto il quorum, nessuno dei due candidati (Piola Gianpiero e Mondino Sergio) ha raggiunto l’obiettivo. Il Presidente dell’Assemblea, Giancarlo Panero, ha deciso la sospensione dei lavori e ha riunito i Sindaci di Fossano (Dario Tallone), Saluzzo (Mauro Calderoni) e Savigliano (Giulio Ambroggio) per trovare l’intesa ed evitare il commissariamento del Consorzio.

Successivamente, in Assemblea, il Sindaco di Savigliano Ambroggio ha preso atto delle difficoltà e per garantire la gestione del Consorzio, viste le criticità generate dalla pandemia e al fine di arginare il rischio di nuove disuguaglianze e povertà, ha ritirato la candidatura di Mondino.

Poi il presidente Panero ha posto in votazione per alzata di mano la candidatura nel Consiglio di Piola che ha ottenuto l’unanimità. In seguito l’Assemblea, sempre per alzata di mano, all’unanimità ha eletto Piola presidente del Consiglio di Amministrazione.