Coprifuoco anche in Piemonte? Cirio: "Lo decideremo entro questa sera, quando valuteremo i contagi" [VIDEO]

"Stiamo facendo le varie riunioni in queste ore per fare il punto con tutti, anche gli enti locali. Martedì eravamo rimasti d’accordo per risentirci oggi e valutare l’andamento della settimana anche con il Ministero".



L'ombra del "coprifuoco" si allunga anche sul Piemonte, dopo aver interessato Milano e la Lombardia proprio nei giorni scorsi (con chiusura dal 23 alle 5.30 escluse le persone che possono autocertificare ragioni di lavoro o inderogabili) e a porre la questione sul tavolo (o quantomeno a non eliminarla) è il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

Il presidente, intervenendo alla trasmissione "Un Giorno da Pecora" sulle frequenze di Radio Uno ha ribadito che "si sta valutando il da farsi e decideremo entro stasera, la situazione è diversa rispetto all'inizio della settimana". Un coprifuoco, ha precisato, che nel caso entrasse in vigore avrebbe validità a partire dalla giornata di lunedì.

"C'è anche un ragionamento di omogeneità - ha sottolineato Cirio, parlando invece della chiusura dei centri commerciali, che entrerà in vigore proprio in questo weekend - soprattutto per le realtà al confine. E da lunedì entrerà in vigore la didattica a distanza per le scuole superiori dalla seconda alla quinta".



Con una deroga, per i fiorai: "Abbiamo usato il buon senso, si tratta di un servizio e siamo a ridosso della Festa dei Santi", ha detto Cirio.



"L'esperienza del primo Covid - ha proseguito il presidente - ci ha insegnato che non ha senso fare decisioni provincia per provincia perché il virus non conosce confini. Piuttosto le si faccia per aree omogenee. Ci confrontiamo quotidianamente con la Lombardia, con cui abbiamo scambi costanti di lavoratori e studenti tutti i giorni". "Dobbiamo preservare la vita delle persone, senza trascurare la vita economica delle persone".

"Immuni? L'ho scaricata ma non mi ha mai dato segnali. Forse perché non mi sono mai avvicinato a positivi", ha concluso il suo intervento Cirio.

Una conferma di un imminente coprifuoco attivo da lunedì arriva anche dall’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi: “Stiamo lavorando su un’ordinanza che dovrebbe essere emessa questa sera, i dati epidemici non sono confortanti. I dati degli ultimi giorni, come le altre Regioni, stanno alzando il livello di rischio e ci impongono la valutazione di provvedimenti più restrittivi”.