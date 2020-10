Fossano: obbligo di chiusura dalle 18 alle 5 per tutti di esercizi con attività esclusiva di vendita mediante distributori automatici

Arrivano ulteriori strette nel territorio fossanese: il sindaco Dario Tallone ordina la chiusura per tutti gli esercizi di vicinato dalle ore 18 alle ore 5.

Viene inoltre sancita l’immediata chiusura di tutti gli esercizi, con attività esclusiva di vendita mediante apparecchi/distributori automatici di alimenti e bevande, i quali non siano in grado di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, anche che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.



L’ordinanza deriva da un aumento esponenziale del numero di contagi da Covid-19 nella città degli Acaja e dalle numerose segnalazioni ricevute di condotta illecita da parte dei suddetti esercizi.