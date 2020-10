Il Mercato Contadino in negozio: l’idea dell’associazione contadini monregalesi

Apre a Mondovì Breo un temporary shop dedicato ai prodotti e alle eccellenze del territorio: frutta, verdura, farine, formaggi, trote, miele e molto altro.

L’idea è dell’associazione Contadini Monregalesi, nata in pieno lockdown, per dare ai clienti che acquistano i prodotti agricoli direttamente dai produttori la possibilità di farlo anche nei giorni in cui non si tiene il mercato cittadino.

“Abbiamo deciso di aprire un temporary shop” – spiega la presidente Delia Revelli – “Saremo operativi a inizio novembre. Inizialmente il negozio sarà aperto tre giorni a settimana, a dicembre probabilmente l’orario verrà ampliato”.

Nel negozio di corso Statuto 22F, che chiuderà dopo il periodo natalizio, si potranno trovare i prodotti agricoli di circa 15 aziende del monregalese e non solo.